Le parole di Daniele: "Io allenerò altri anni in Serie A e lui ha un destino segnato: della generazione dei nuovi allenatori è uno dei più talentuosi"

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Daniele De Rossi ha parlato dell'esonero dell'amico ed ex compagno di squadra Alberto Aquilani. Le parole di DDR a margine della presentazione del docufilm sull'Ostinare 'Radici': "Non posso parlare di cose che non conosco. Ho parlato però con lui fino a tarda notte, è un peccato che sia successo ed è un peccato che sia successo poco prima della nostra prima sfida. Ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e lui ha un destino segnato: della generazione dei nuovi allenatori è uno dei più talentuosi, dei più bravi, sicuramente si toglierà tante soddisfazione". Dopo la sosta Genoa e Sassuolo si sfideranno, ma sulla panchina dei neroverdi ci sarà D'Aversa.

De Rossi Aquilani Italy Training Session And Press Conference

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