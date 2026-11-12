Daniele De Rossi ha parlato dell'esonero dell'amico ed ex compagno di squadra Alberto Aquilani. Le parole di DDR a margine della presentazione del docufilm sull'Ostinare 'Radici': "Non posso parlare di cose che non conosco. Ho parlato però con lui fino a tarda notte, è un peccato che sia successo ed è un peccato che sia successo poco prima della nostra prima sfida. Ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e lui ha un destino segnato: della generazione dei nuovi allenatori è uno dei più talentuosi, dei più bravi, sicuramente si toglierà tante soddisfazione". Dopo la sosta Genoa e Sassuolo si sfideranno, ma sulla panchina dei neroverdi ci sarà D'Aversa.