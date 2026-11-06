L'opera, un viaggio intimo e profondo nel cuore della romanità tra passato e legami viscerali, promette di svelare lati inediti dell'ex capitano
Daniele De Rossi è pronto a sbarcare su Sky. Non come allenatore del Genoa, ma come presidente dell'Ostiamare. DDR, infatti, è protagonista della docuserie Radici, presentata lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma. La serie è ora pronta a sbarcare anche in tv. Dal 19 novembre, infatti, sarà disponibile su Sky Primafila. L'opera, un viaggio intimo e profondo nel cuore della romanità tra passato e legami viscerali, promette di svelare lati inediti dell'ex capitano e tecnico della Roma.
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