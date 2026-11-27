Tutti applaudono la Roma. E anche Daniele De Rossi non può che non parlare bene della squadra giallorossa. Il mister del Genoa all'anti vigilia della sfida contro l'Inter è tornato a parlare della partita dell'Olimpico persa dai rossoblù 2-0. Queste le sue parole: "L’ambizione di fare prestazioni importanti contro squadre top credo che sia alla base di quello che chiedo negli ultimi giorni. Ma contro Juventus, Milan lo abbiamo fatto e siamo stati vicini alla perfezione. E contro la Roma, contro una squadra che in Italia e in Europa va e calpesta gli avversari, abbiamo 50 minuti molto ordinati e subendo poco. Poi abbiamo preso un gol abbastanza folle e unico e la partita è cambiata. Queste sono le partite che voglio vedere contro le grandi squadre. Poi il risultato oscilla a seconda di una giornata poco felice di un giocatore nostro e loro".