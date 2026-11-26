De Roon: "Siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo pareggiato contro i più forti al mondo"

Marten de Roon ha parlato in zona mista al termine della partita contro il Psg. Queste le parole del centrocampista:

Grande serata, è un gran segnale della Roma contro i migliori del mondo. "Usciamo orgogliosi e contenti. Per la prestazione e soprattutto per il risultato. Le prestazioni ci sono state anche contro Real e United, oggi almeno abbiamo portato a casa un punto contro la squadra più forte del mondo. Grande reazione dopo il 2-1, potevamo scioglierci ma abbiamo difeso forte in spazi aperti, abbiamo corso come matti. Abbiamo trovato anche il 2-2, Hermoso è andato vicino al 3-2. È comunque il risultato giusto".

Esame di maturità per capire il livello di questa Roma, oggi è stata costante. "Abbiamo sofferto poco nel primo tempo, abbiamo concesso del possesso palla ma contro di loro è normale. Era importante cambiare il passo, non giocare solo bene ma portare a casa il risultato. Fare risultato a casa del Psg ci dà sicuramente qualcosa".

Quanto manca e cosa manca a questa Roma per raggiungere l'Atalanta di Gasperini? "Credo che siamo sulla buona strada, in campionato stiamo viaggiando forte. Anche con l'Atalanta abbiamo fatto fatica in Champions. La rosa della Roma è larga, i cambi hanno fatto bene. Dobbiamo continuare così, la Roma deve avere tra gli obiettivi quello di affrontare i più forti".

La Roma può sognare in grande... "Sognare sempre, dobbiamo guardare partita per partita. Se sogni troppo però non fai queste partite. Dobbiamo essere concentrati e lavorare sul nostro livello per migliorare ogni giorno. A Trigoria lavoriamo forte, siamo ancora a novembre ma dobbiamo essere fiduciosi dopo prestazioni così".

Poteva essere un rischio per voi non portare a casa il risultato anche oggi? Soprattutto dopo le partite contro Real e United... "Di solito si vede nelle partite dopo e in campionato abbiamo sempre reagito. Oggi era importante per noi, nello spogliatoio ci dicevamo 'peccato, meritavamo di più'. Però si merita solo dopo 90 minuti, oggi possiamo dire che abbiamo meritato".

La classifica di Champions è ancora aperta? Il playoff è alla portata? "Certo, dobbiamo crederci. Questo punto ci dà fiducia, mancano 3 partite di cui 2 in casa, sono 9 punti. Dobbiamo essere fiduciosi e giocare con la qualità di stasera".

DE ROON A PRIME VIDEO

Quanto è stanco? "Abbastanza, in spogliatoio non volevo stare in piedi troppo tempo. Ci hanno fatto correre. Il Psg è una squadra fortissima, si muove tantissimo. Siamo stati bravi, soprattutto nel secondo tempo dove siamo stati bravi e aggressivi, accorciando e recuperando palloni. Dopo il 2-1 potevamo slegarci, scioglierci, e invece ci abbiamo messo ancora di più difendendo gli spazi aperti. Complimenti alla squadra, è stata una grande prestazione".

Mantenere il ritmo del Psg è stato un passo avanti? "Assolutamente, contro la squadra più forte d'Europa e del Mondo. Soprattutto dopo le prestazioni contro Real Madrid e Manchester United, contro cui non siamo riusciti a fare risultato, era importante oggi portare il risultato a casa. Questo dà molta fiducia. Al di là della prestazione, per andare avanti servono punti. Oggi lo abbiamo fatto, meritando anche. E non è facile contro questo Psg".