De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

Marten De Roon è diventato in poco tempo un pezzo importante della rosa della Roma. Leadership, centinaia di palloni recuperati e un rapporto con Gasperini ormai consolidato. Il centrocampista olandese, convocato di nuovo dalla sua nazionale, ha parlato anche della Roma e dei suoi compagni in un'intervista ai microfoni di Ziggo Sport criticando proprio la 'sua' Oranje:

Futuro della Nazionale con Xavi e possibili trofei “Ho visto due partite su quattro e abbiamo fatto bene. Contro la Germania prestazione positiva e il secondo tempo in trasferta contro la Grecia è stato ottimo. Ho intravisto l'impronta di Xavi, dobbiamo essere positivi. La qualità c'è. Ci manca quella convinzione feroce che hanno gli argentini per andare oltre il limite. Lo vedo anche qui alla Roma: abbiamo diversi argentini in rosa, come Molina, Dybala, Castro. Fuori dal campo sono socievoli, ma quando giocano si trasformano per vincere. Se sviluppassimo un po' più di coesione unita al talento che abbiamo, prima o poi vinceremo.”