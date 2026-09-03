Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Sta facendo discutere a Bergamo il 'tradimento' di Marten de Roon, che ha scelto di lasciare Bergamo e trasferirsi alla Roma per ritrovare a Gasperini. Così come ha suscitato scalpore e curiosità il gesto simbolico di Fabio Acquaroli, imprenditore molto conosciuto nel settore della ristorazione e delle location per matrimoni ed eventi. In un video pubblicato sui propri canali social, Acquaroli ha infatti dato alle fiamme la maglia di Marten de Roon, storico centrocampista ed ex capitano dell'Atalanta, che aveva acquistato per 2mila euro durante un'asta di beneficenza per la Pediatria dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.