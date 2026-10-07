Il suo addio all'Atalanta per firmare con la Roma ha suscitato non poco scalpore nel mercato estivo, soprattutto negli ultimissimi giorni della sessione. Con tanto di striscioni offensivi dai suoi ex tifosi. Marten de Roon, che a Como dovrebbe partire titolare per la prima volta, ha già spiegato il motivo della separazione con la Dea, dovuta alla sua marginalità nel progetto. Anche se Maurizio Sarri, nuovo allenatore nerazzurro, ha spiegato al 'Corriere di Bergamo': "Con me de Roon non ha mai parlato, lui si rivolgeva direttamente alla società". Insomma, una linea dettata direttamente da Percassi e Giuntoli a sentire il tecnico. A difendere l'olandese è stato invece Gasperini: "Cosa doveva fare, la scarpa vecchia?"