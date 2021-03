De Boer: “Per Blind un problema alla caviglia, speriamo non sia un lungo stop”

Nazionale oranje e Ajax in ansia per Blind. Il tecnico dell’Olanda Frank De Boer, riporta nos.nl, ha parlato sulla situazione del difensore: “Per fortuna non era il ginocchio, ma è caduto su una caviglia e credo che ora stia soffrendo. Adesso avremo un po’ di tempo . Non è andato in ospedale. Vedremo se sarà un problema grave, dobbiamo aspettare. Ha sofferto tanto ma possiamo solo sperare, anche perché è un giocatore importante per l’Ajax“. Il giocatore è tornato questa mattina in Olanda, dopo la partita contro Gibilterra che lo ha messo ko al minuto 54. Una possibile distorsione per Blind, che sarebbe così a rischio per il quarto di finale di Europa League contro la Roma di Fonseca.