Ajax, Blind si fa male con l’Olanda: esce dal campo in barella

Guai in vista per l’Ajax. Daley Blind, difensore centrale della squadra che dovrà sfidare la Roma nei quarti di finale di Europa League, si è infortunato al ginocchio nel corso di Gibilterra-Olanda ed è stato costretto a lasciare il campo in barella al 54′. La sua è una probabile distorsione (nelle prossime ore gli esami strumentali): se i timori fossero confermati, salterebbe entrambe le sfide contro i giallorossi, in programma l’8 aprile ad Amsterdam e il ritorno il 15 allo stadio Olimpico.