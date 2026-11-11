Salta l'intervento di Tony D'Amico al Social Football Summit a Torino. Il ds giallorosso era stato annunciato come ospite dell'evento e sarebbe intervenuto alle 12.30 con i giornalisti di Sky Sport Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Il dirigente, però, ha dovuto declinare l'invito a causa di una sindrome influenzale. Nella giornata di ieri sul palco avevano parlato il CBO del club Gandler e la responsabile delle relazioni istituzionali Lucia Bernabé. Nei prossimi giorni a Trigoria è previsto un vertice di mercato con Gasperini e la proprietà. Atteso nella Capitale anche Ryan Friedkin.