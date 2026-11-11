Forse l'altezza ha ingannato qualcuno, ma dopo soli due mesi siamo certi che Mora non è Baldanzi. Nulla contro Tommaso, ma Rodrigo è già un giocatore di alto livello. Pagato 25 milioni di euro (con eventuali altri 25 da versare al Porto) e già nel giro della nazionale portoghese. Se da una parte Baldanzi fatica a trovare spazio nel Genoa di De Rossi, lui è già punto fermo per Gasperini. Ha scacciato via qualche nube di inizio di stagione con tre gol di fila contro Genoa, Udinese e Sassuolo. Al Porto non era mai riuscito ad andare a segno in tre partite consecutive. In nove partite in Serie A ha gonfiato la rete ben quattro volte, il doppio dei gol dell'ex numero 35 in due anni (2 in 54 partite). In mezzo anche due assist contro Real Madrid e Manchester United. Gasp se lo coccola e si gode una coppia di trequartista giovanissima. Rodrigo (classe 2007) si trova a meraviglia con Soulé (2003). Dalla trasferta di Parma tornerà Dybala, ma il portoghese troverà lo stesso spazio nello scacchiere di Gian Piero. Prima della fine dell'anno la Roma giocherà sette partite in meno di un mese. Ci sarà spazio per tutti.