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Mercato: fari puntati su Scamacca e Greenwood

È pronta a partire l'era D'Amico. Il nuovo ds dovrà gestire acquisti e cessioni, provando a dare continuità a una macchina che Massara, pur dentro un finale travagliato, ha comunque lasciato avviata su diversi dossier. Dai rinnovi di Dybala e Pellegrini, alle cessioni eccellenti da completare entro il 30 giugno. Poi la Roma potrà consegnare definitivamente l’area sportiva a D'Amico. Da quel momento inizierà il lavoro vero. Gasp vorrebbe iniziare il mercato. col colpo Greenwood (48 gol in 80 partite in Ligue 1). In queste ore il tecnico ha avuto contatti con l'attaccante inglese trovando un primo gradimentoalla possibilità di sbarcare nella capitale. Ora va convinto il Marsiglia che chiede 60 milioni in virtù anche della percentuale del 50% da girare al Manchester United in caso di cessione. L'esperienza di Mason Greenwood al Marsiglia va verso i titoli di coda. E stando a quanto raccontano in Francia, è uno scenario che si verificherà a prescindere dalla destinazione Roma. Occhi anche su Scamacca: il rapporto con Gasperini è ottimo, il tecnico lo scorso anno era stato invitato al suo matrimonio. I due oggi si sono incontrati in un centro sportivo all'Eur e l'attaccante ha detto al tecnico che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio (da 3.2 milioni) pur di tornare.

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