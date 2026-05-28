Scamacca-Roma è ormai il classico tormentone estivo che torna non appena si alzano le temperature. Gianluca da diversi anni spera di tornare nella Capitale, ha il contratto in scadenza nel 2027 e si è già proposto. L'Atalanta non si opporrebbe: la valutazione è di circa 25 milioni di euro, troppo alta per il vice Malen. Il rapporto con Gasperini è ottimo, il tecnico lo scorso anno era stato invitato al suo matrimonio. Ad oggi, però, non c'è nessuna trattativa in piedi, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche perché le priorità del club giallorosso sono altre e portano soprattutto sugli esterni d’attacco tra il sogno Greenwood e altri nomi come Summerville e Pepe. Nei prossimi mesi la Roma potrebbe bussare alla porta della Dea, ma solamente dopo aver ceduto Dovbyk che è sulla lista dei partenti ma ancora non ha ricevuto proposte da club italiani ed esteri.