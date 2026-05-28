Pellegrini sì, Pellegrini no. Un dilemma che da due anni si ripete, mentre chi non ha avuto dubbi sulla sua permanenza è stato Gasperini che in più occasioni ha chiesto alla proprietà il rinnovo. Mancini e Cristante sono ad un passo dalla firma e anche Lorenzo spera di rimanere alla Roma per tornare — finalmente - a giocare la Champions League. L'ottimismo c'è, ma ad oggi incontri tra le parti non ce ne sono stati e ancora non risultano fissati. Una chiacchierata con Massara, nulla più. La volontà è parlare con il nuovo ds. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per mettersi a tavolino. Ryan - racconta Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - tornerà nella Capitale ed è atteso D'Amico, il tassello mancante per riprendere le trattative. Pellegrini ha un ingaggio pesante da 4 milioni più 2 di bonus che dovrà necessariamente tagliare. L'offerta della Roma dovrebbe aggirarsi intorno ai 2-2,5 in linea come quella già recapitata a Dybala. Lorenzo aspetta, lo ha già fatto nei mesi scorsi nei quali era libero di potersi accordare con altre squadree lo farà anche ora che ha la certezza di ricevere una proposta e riuscire a rappresentare la squadra del cuore nell'anno del centenario. Qualche sondaggio dall'estero è arrivato, ma per il momento ha messo tutto in stand by, priorità ai giallorossi. A partire da questo week end gni giorno è buono per parlarne, vale per lui come per Paulo e Celik. Intanto la nuova stagione partirà ufficialmente il 13 luglio. La prima parte della preparazione si svolgerà a Trigoria, poi tra fine luglio e i primi di agosto un mini ritiro all’estero (Germania, Austria o Olanda). Il club sta programmando le prime amichevoli: spunta l'ipotesi di un test contro il Bologna a Rieti.