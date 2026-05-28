L'Atalanta ha ufficializzato l’addio di Tony D'Amico e, di fatto, ha spalancato la strada alla Roma: pronto un accordo da oltre un milione di euro a stagione. Il dirigente pescarese diventerà ufficiale a breve, contestualmente con la separazione da Frederic Massara e insieme al nuovo responsabile del settore medico Riccardo Del Vescovo. A Roma arriva un dirigente che con Gasperini ha già lavorato, discusso, litigato anche duramente, ma sempre dentro un rapporto di ruoli chiari e rispetto reciproco. È questa, probabilmente, la garanzia che i Friedkin stanno comprando insieme al direttore sportivo. A Bergamo il loro è stato un rapporto vero, fatto di divergenze di vedute, confronti forti, momenti di attrito e poi sintesi. Lo scontro diventato incontro e trasformato in stima profonda. Il nuovo diesse - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - dovrà gestire acquisti e cessioni, provando a dare continuità a una macchina che Massara, pur dentro un finale travagliato, ha comunque lasciato avviata su diversi dossier. Dai rinnovi di Dybala e Pellegrini, alle cessioni eccellenti da completare entro il 30 giugno. Poi la Roma potrà consegnare definitivamente l’area sportiva a D'Amico. Da quel momento inizierà il lavoro vero. E il primo indirizzo è già chiaro: Gasperini vuole ali. Più precisamente, vuole giocatori offensivi da fascia, capaci di saltare l’uomo. I nomi che circolano raccontano il tipo di profilo cercato: Mason Greenwood del Marsiglia; Antonio Nusa e Crysencio Summerville, appena retrocesso in Championship con il West Ham.