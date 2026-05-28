L'esperienza di Mason Greenwood al Marsiglia va verso i titoli di coda. E stando a quanto raccontano in Francia, è uno scenario che si verificherà a prescindere dalla destinazione Roma. Secondo 'Le Journal Du Dimanche', salvo improbabili colpi di scena l'inglese lascerà l'OM, ma di sicuro lo farà "con rammarico". Sì, perché l'ex United e la sua famiglia vorrebbero restare al 'Velodrome', ma la situazione finanziaria del club rende inevitabile il trasferimento. Per questo è già in programma per Greenwood la riconsegna delle chiavi della sua casa vicino ad Aix-en-Provence. La Roma si è già mossa, è il grande sogno di mercato estivo per Gasperini che ha già ottenuto un primo segnale di apertura. Il Marsiglia comunque chiede una cifra importantissima (almeno 50-55 milioni), ma la situazione economica della società potrebbe giocare a favore dei giallorossi.