I Maneskin stanno tornando. La band romana è pronta alla reunion nel 2027 dopo la separazione degli anni scorsi e il primo tassello è stato messo proprio all'Olimpico. Damiano David (frontman del gruppo) e la bassista Victoria De Angelis erano presenti questa sera allo stadio per Roma-Monza. Entrambi super tifosi giallorossi hanno assistito al trionfo della squadra di Gasperini contro quella dell'ex Ivan Juric. Con loro - oltre a Dan e Ryan Friedkin - anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che ha avuto modo di vedere da vicino Lulli, Cristante e Ghilardi.