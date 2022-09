Damiano dei Maneskin esulta con la Dybala mask. E la Joya apprezza

"Fuori di testa". Anche per la Roma. Damiano dei Maneskin è pazzo della Roma e non perde occasione per mostrarlo. Sul palco, allo stadio. E sui social. Il famoso frontman del gruppo rock romano ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto mentre riprende la Dybala mask. La celebre esultanza dell'argentino. Poco dopo ecco il repost della Joya che ha gradito molto l'omaggio del cantante di fede giallorossa.