Che Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, sia un grandissimo tifoso della Roma è cosa nota praticamente a tutti. Che il suo pazzo amore per i colori giallorossi potesse prendere piede anche nel giorno del suo matrimonio con Dove Cameron, però, era tutt'altro che scontato. E così, dopo il "Grazie Roma" che ha fatto il giro dei social, Damiano ha deciso di alzare notevolmente la posta in palio. Nel corso della consueta cena post-cerimonia, infatti, Damiano ha posato per Vogue con la maglia giallorossa e una sigaretta in bocca. Anche in uno dei giorni più importanti della vita di un uomo, dunque, la priorità è e resta l'amore per la Roma. "Forza Roma", la didascalia dello scatto di Alessia Franco che accompagna il photo-book su Vogue Magazine.

Foto: Alessia Franco/Vogue Magazine