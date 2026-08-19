Il futuro di Manu Koné è ancora un rebus. Il Manchester United si è ormai defilato e ha virato su Baleba del Brighton ma sul centrocampista francese ora c'è l'altra squadra di Manchester. Secondo quanto riportato da Daily Mail su di lui c'è il City di Maresca che è a caccia di un rinforzo dopo aver perso Rodri. La trattativa per Enzo Fernandez non è andata avanti così come quella per Bouaddi del Lille e il club inglese ha fretta di chiudere per un giocatore in mezzo al campo. La richiesta della Roma è di circa 55 milioni di euro, ma a meno di due settimane dalla fine del mercato è difficile che Manu vada via.