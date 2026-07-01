Un dirigente italiano è pronto a entrare a far parte dei quadri dirigenziali del Barcellona. Si tratta di Daniele Placido, scelto come nuovo Head of Emerging Talents della società blaugrana alla guida dell'area scouting a livello internazionale. Placido, che sarà incaricato di coordinare la ricerca dei migliori talenti tra i 15 e i 20 anni in tutto il mondo, avrà un ruolo centrale all'interno dell'organigramma tecnico. Lo riporta Sky Sport. Il dirigente 40enne lascia quindi il Modena dopo due stagioni, dove ha ricoperto il ruolo di Head of International Scouting. Ma Placido, romano e 'cresciuto' nella Romulea, ha lavorato anche nel Bologna e nella Roma. In giallorosso ha ricoperto il ruolo prima di senior scout e, nella stagione 2023-24, di responsabile del settore giovanile a seguito della promozione interna voluta dall’allora responsabile dell’area sportiva Tiago Pinto.