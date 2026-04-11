Da George a Dominguez: i ‘no’ di Gasperini che hanno evitato dei flop

Lo scontro tra Gasperini e il duo Massara-Ranieri non parte certo ieri sera, ma le tensioni sono figlie di un mercato estivo che ha creato spaccature mai risanate neanche a gennaio nonostante l’arrivo di Malen. Ieri le parole del Senior Advisor sono state chiare: “Quest'anno tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore. Altri non sono arrivati perché bocciati da Gasp”. E quali sono questi nomi? Il mister aveva chiesto un esterno sinistro di piede destro, il preferito era Sancho che alla fine è andato all’Aston Villa e la trattativa per l’inglese ieri da Ranieri è stata definita una sorta di perdita di tempo. A fine luglio l’obiettivo era Echeverri, talento argentino del Manchester City poi finito al Bayer Leverkusen. Ma la sua stagione fino a questo momento è deludente. Interrotto il prestito con i tedeschi dopo appena sei presenze in Bundesliga e zero gol a gennaio si è trasferito al Girona (società satellite degli inglesi) dove sta giocando leggermente di più senza però strafare. Poi l’altro giocatore proposto da Massara era stato George del Chelsea per il quale i londinesi chiedevano circa 30 milioni di euro. Gasp disse subito di ‘no’ e anche in questo caso i risultati gli stanno dando ragione. Mai al centro del progetto dei Blues e ora si trova all’Everton dei Friedkin ma ha giocato una sola volta da titolare da gennaio ad aprile senza mai trovare il gol in stagione. L’ultimo è quello di Dominguez del Bologna. Anche lui proposto ma scartato e in Serie A non sta trovando spazio nei rossoblù. Gasp ci aveva visto lungo anche in questo caso.