Da Firenze sono sicuri: la Roma su Paratici

La voce circolava da qualche giorno e ieri, all'improvviso, si è fatta più rumorosa: la Roma su Fabio Paratici, a scriverlo è il Corriere Fiorentino che spiega anche, però, che il ds viola è arrivato da poco e sembra legato al progetto dei gigliati con cui ha un contratto di cinque anni firmato da poco più di due mesi. Del resto, dopo il ciclone che ha portato all'allontanamento di Ranieri e che porterà via con sé anche il direttore sportivo Massara, nella capitale la priorità è mettere al fianco di Gasperini un dirigente di suo gradimento. E guarda un po', tra i primi nomi spesi dal mister con i Friedkin c'è proprio quello del diesse della Fiorentina. E così, dopo un tentativo andato a vuoto già l'estate scorsa (pare sia stato proprio Ranieri a bloccare tutto), adesso da Trigoria sarebbero pronti a rifarsi sotto. Una notizia che ha scosso un ambiente che ancora deve riprendersi da questa stagione e che tra le (poche) certezze ha e aveva proprio la figura dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Anche perché Paratici è appena arrivato.