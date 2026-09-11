Nella sua prima stagione in Serie A è stato senza dubbio una delle sorprese migliori proposte dalla Roma. Wesley Franca ha dato ai giallorossi una marcia in più, arrivando per occupare la casella di destra e finito per agire tutta la stagione sull'out mancino da titolare. Con risultati ottimi, anche in termini realizzativi e di produzione offensiva. Nel postpartita della sfida a Istanbul col Fenerbahce, il capitano della Roma Bryan Cristante ha parlato del suo compagno ai microfoni di 'TNT Sports Brazil': "Giocatore forte, si è visto anche già alla prima stagione in Italia, che non è mai facile. Ha fatto benissimo e sta continuando a fare bene. È un bravissimo ragazzo, auguro il meglio a lui e alla sua nazionale".