"Accoglienza fuori luogo per Mourinho. A Roma ha vinto solo una Conference che è una coppettina", così Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che si è scagliato contro la festa che i tifosi giallorossi hanno riservato allo Special One all'inizio di Roma-Real Madrid. Il giornalista non ha criticato la passione dei giallorossi, ma un amore che Mourinho non ha nemmeno ricambiato a fine partita: "Hai dimostrato di essere una tifoseria piccola, un'accoglienza così me la potevo aspettare dall'Inter per il triplete… ma per una coppettina come la Conference League hanno fatto diventare Mourinho dio sceso in terra. Una roba senza senso. ‘Roma eterna’, per che cosa? Per aver vinto la Conference…", ha continuato il giornalista che poi ha chiuso tornando sulla reazione di Mourinho. "Resto allibito di fronte a un'accoglienza così, Mourinho se n'è anche fregato. Oltre al danno la beffa, alla fine lui non se ne frega niente, si prende i tre punti e torna al Bernabeu. Calciatori e allenatori sono mercenari. Bastava un applauso, così si manca di rispetto anche a Gasperini che si sta facendo il mazzo per questa squadra. Hai dimostrato di essere una tifoseria e una piazza piccola anche all'estero”.