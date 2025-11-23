Cremonese-Roma, grigiorossi con maglie speciali contro la violenza sulle donne

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Cremonese-Roma, in programma allo stadio Zini alle ore 15. In occasione del match i padroni di casa hanno scelto di scendere in campo con una maglia speciale. Non ci saranno, infatti, i cognomi sul retro delle maglie dei giocatori grigiorossi: ogni calciatore porterà sul retro di ciascuna divisa il nome o il cognome di una donna appartenente al proprio nucleo familiare. L'iniziativa - a due giorni dalla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne - si inserisce nella campagna di responsabilità sociale di Lega Calcio Serie A e WeWorld “Un Rosso alla Violenza”, promossa per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. Le squadre che hanno scelto di aderire sono Cremonese, Lecce, Lazio, Parma e Udinese.