La Fiorentina non molla Volpato: con l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina i Viola vogliono accontentare il nuovo allenatore. Uno dei nomi è Volpato per il quale sono state chieste delle informazioni al Sassuolo: lui si trasferirebbe volentieri a Firenze, dove cerca casa da tempo. Servono 15-20 milioni e si continua a trattare. Un affare al quale guarda con molto interesse anche la Roma. I giallorossi nel momento della cessione al Sassuolo hanno tenuto il 15% sulla futura rivendita. In caso di passaggio alla Fiorentina per 20 milioni quindi entrerebbero nelle casse giallorosse ulteriori 3 milioni.