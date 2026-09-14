La Roma è ripartita alla grande, in campo come sugli spalti. In campionato due gare in casa dal sapore diverso, ma con lo stesso calore che in Europa resta a tratti impareggiabile e che continua a rapire appassionati e calciatori. A fare da contraltare la desolazione dell'Olimpico laziale a causa della protesta verso la società. Del momento biancoceleste ha parlato l'ex presidente Sergio Cragnotti: "I tifosi della Lazio sono sempre stati molto esigenti, diversi da tutti gli altri e in particolare da quelli romanisti, che spesso fanno sold out anche quando la loro squadra va male. I laziali sono davvero il dodicesimo uomo in campo, quando decidono di fare la differenza sono i più determinanti del nostro campionato. Ma su certe cose vanno dritti per la loro strada. Ricordo anche che impedirono a me e al presidente Sensi di fare un derby estivo, come spesso facevano Inter e Milan a San Siro, perché non volevano aggiungere una stracittadina", ha raccontato a 'Il Messaggero'.