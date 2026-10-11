Yan Couto ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Sul primo clean sheet. "Contento di questo primo clean sheet, potevano segnare entrambe le squadre, abbiamo giocato bene nel primo tempo, una partita equilibrata. Impariamo molto da queste partite contro avversari forti, la Roma ha difeso bene nel secondo tempo in 10".

Oggi hai giocato più dietro rispetto al solito. "Oggi c'era da difendere in uno contro uno. Sono stato più basso per difendere e con i miei movimenti potevamo uscire dalla pressione. Dovevo attrarre l'uomo e creare spazio per i miei compagni".

Anche oggi sei partito titolare. Le tue sensazioni al Como. "Sento fiducia da parte di tutti, sono felice di essere qui dopo due anni complicati in Germania. Sto arrivando al livello dove voglio essere, siamo già cresciuti tanto e sto imparando a conoscere meglio i miei compagni".

Sul duello con Wesley. "Non ho difeso molto Wesley ma Pellegrini nel primo tempo. Ci aspettavamo che venissero a pressare alti. A volte ero troppo vicino a Ramon e abbiamo parlato di questa cosa. Wesley ha attaccato e difeso bene come me, è stata una bella partita".