Coronavirus, il presidente del Friedkin Group Watts nella task force per la riapertura del Texas

A inizio febbraio Marc Watts era nella capitale per condurre in prima persona le manovre per l’acquisizione della Roma per conto di Dan Friedkin. Oggi, il presidente del Friedkin Group e braccio destro del magnate che vuole rilevare da Pallotta il club giallorosso, siede nel tavolo di super esperti che gestirà l’uscita dalla crisi per il coronavirus del Texas. La “Strike Force to Open Texas” voluta dal governatore Gregg Abbott è formata da una squadra di medici di livello mondiale e figure di primo piano del settore pubblico e privato, e consiglierà le mosse per la ripresa graduale dello stato americano.

Watts ha guidato a febbraio il blitz del Friedkin Group nella capitale. Una settimana passata nella sede della Roma a viale Tolstoj, per esaminare le carte nel corso della due diligence. Il suo lavoro e quello dei legali aveva dato il via libera a Friedkin per l’acquisto della Roma. La crisi coronavirus ha però messo tutto nel congelatore.

