Sono mesi complicati per i tifosi della Roma, soprattutto in trasferta, vedi la sfilza di partite vietate ai residenti nel Lazio o ancora il trattamento riservato a Old Trafford due settimane fa, oppure gli scontri e i relativi arresti a Nizza dello scorso anno. L'avvocato Lorenzo Contucci, che segue in prima persona le vicende dei sostenitori giallorossi, ha parlato a 'Rete Sport' anche in vista della decisione per la gara di Parma: "Dovrebbe intervenire la Lega Calcio, così come ha fatto la UEFA in altre situazioni. Su 14 trasferte in 12 occasioni ci sono state delle limitazioni, è una politica e non più ordine pubblico. Sono curioso di capire quale potrebbe essere l’eventuale motivazione per la chiusura del settore ospiti di Parma… C’è stata una lite casuale presso un McDonald’s. Se si prende questo come pretesto o che gioca il Napoli basket è tutto pretestuoso. È facile gestire l’ordine pubblico non gestendolo, tutto qui."

L’avvocato Contucci prosegue: "Non mi sembra ci sia la volontà delle società di risolvere questa situazione. Non è facile interfacciarsi con certi organismi che ti dicono che sei dalla parte dei teppisti, cosa che ovviamente non è così. C’è un danno economico minimo per la Roma, ma anche sportivo parlando di punti in classifica. Avere 3000-4000 mila tifosi in uno stadio come quello di Parma à un valore aggiunto. Il concetto di 12° uomo in campo è stato coniato per un motivo. Questa situazione può portare punti in meno a una squadra come la Roma. Cosa può fare la Roma? In passato si è mossa per situazioni che molte persone non sapevano. Si vedono costantemente anche con le forze dell’ordine, ma si può fare ben poco. Andrebbe fatto un ricorso a settimana. Servirebbe una pressione di carattere politico".

Prosegue Contucci: "Da un punto di vista tecnico è difficile contrastare queste decisioni. Ci vorrebbero altre forme di proteste lecite, solo in questo modo si può sbloccare la situazione. Ricordo quello che successe con le barriere in Curva Sud. Non ci sono altre strade. In Europa? Più complicato, l’UEFA è sempre stata contro i divieti. Per Parigi è stato ridotto il numero di biglietti per i tifosi della Roma a causa di quanto accaduto a Manchester in cui ero presente. Ho visto come sono andate le cose e i disordini sono stati provocati dalle forze dell’ordine anglosassoni. Il divieto può farlo la pubblica sicurezza locale come accaduto con il Feyenoord. L’UEFA può chiudere i settori per fatti molto eclatanti, ma vuole sempre avere entrambe le tifoserie".