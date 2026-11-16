Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Sabatini è uscito di scena per le conseguenza di varie situazioni fisiche che lo hanno visto molto vicino a salutare, e quindi oggi attraverso le interviste è come un modo per dire “sono vivo, sono ancora qui”. Forse sono troppo buonista con Walter, col quale ho un buonissimo rapporto da anni. Più parla e più il rischio di essere criticato cresce. E vi garantisco che dice il 10% di quello che pensa… Gasperini ha già fatto sapere che non risponderà. E’ un po’ come la vicenda con Ranieri, quando non disse nulla".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Se la Roma può fare un colpo importante, o un paio, li farà in attacco, o magari sull’esterno, è quella la priorità. Resta da chiarire quale sarà il margine di spesa e quello che la Roma può fare a gennaio, perchè il mercato di gennaio è più vicino…Dybala in campo contro il Parma? Vedremo se darà risposte positive questa settimana, di sicuro rientrerà Svilar così come Mancini"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Da quando ha rinunciato a Messi ora c’è più spazio per tutti e Soulé è cresciuto. Bisogna mettersi in testa che può essere il giocatore che fa la differenza. Se diventa determinante per 90 minuti, la Roma ha un valore aggiunto.”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Soulé sta crescendo. Mi sembra un giocatore che può sostituire Dybala e che può fare la differenza. Lui è uno dei calciatori che può crescere maggiormente con Gasperini. Il risultato che la Roma ha ottenuto con Gollini è in linea con le aspettative e mi sembra che abbia fatto bene. Ovvio, è sempre meglio avere Svilar".