Le parole di giornalisti, opinionisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione
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Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Sabatini è uscito di scena per le conseguenza di varie situazioni fisiche che lo hanno visto molto vicino a salutare, e quindi oggi attraverso le interviste è come un modo per dire “sono vivo, sono ancora qui”. Forse sono troppo buonista con Walter, col quale ho un buonissimo rapporto da anni. Più parla e più il rischio di essere criticato cresce. E vi garantisco che dice il 10% di quello che pensa… Gasperini ha già fatto sapere che non risponderà. E’ un po’ come la vicenda con Ranieri, quando non disse nulla".

walter sabatini roma sostituzioni

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Se la Roma può fare un colpo importante, o un paio, li farà in attacco, o magari sull’esterno, è quella la priorità. Resta da chiarire quale sarà il margine di spesa e quello che la Roma può fare a gennaio, perchè il mercato di gennaio è più vicino…Dybala in campo contro il Parma? Vedremo se darà risposte positive questa settimana, di sicuro rientrerà Svilar così come Mancini"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Da quando ha rinunciato a Messi ora c’è più spazio per tutti e Soulé è cresciuto. Bisogna mettersi in testa che può essere il giocatore che fa la differenza. Se diventa determinante per 90 minuti, la Roma ha un valore aggiunto.”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Soulé sta crescendo. Mi sembra un giocatore che può sostituire Dybala e che può fare la differenza. Lui è uno dei calciatori che può crescere maggiormente con Gasperini. Il risultato che la Roma ha ottenuto con Gollini è in linea con le aspettative e mi sembra che abbia fatto bene. Ovvio, è sempre meglio avere Svilar".

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