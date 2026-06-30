Marazico saluterà la Roma dopo 54 anni di militanza. E' previsto un incontro con due grandi icone degli anni '80
Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza
Bruno Conti dice addio alla Roma, dopo 54 anni di successi da calciatore, allenatore e responsabile delle giovanili. Lo farà in una Trigoria deserta visto che tutti, o quasi, sono in vacanza. Ma Bruno avrà modo comunque di avere il conforto di due grandi amici che lo hanno accompagnato negli anni d'oro della Roma del secondo scudetto. Conti pranzerà infatti con il Divino ed ex compagno di squadra Paulo Roberto Falcao (impegnato in questi giorni con la Rai come commentatore del Mondiale) e Lino Banfi, l'attore icona di quegli anni nonché grande tifoso giallorosso e amico di Bruno.
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