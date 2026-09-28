Oggi Francesco Totti prenderà l'aereo e tornerà a Roma. Complica il fuso orario ha festeggiato il compleanno a Las Vegas nella notte italiana. Prima la sorpresa della compagna Noemi Bocchi che gli ha fatto trovare sul letto le loro foto insieme e i palloncini poi la cena. Totti si è presentato con una giacca personalizzata con la scritta 'Francesco 50'. Anche il menù era a tema Totti: "Francesco's faboulous 50th", questa la scritta. Ovviamente la cena di cucina italiana. Tra i primi anche la cacio e pepe per far sentire tutti un po' più vicini a Roma.