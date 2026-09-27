Uno è dell'artista Harry Grab, l'altro lo ha realizzato Alessandra Francesca Coppola e si trova a Trastevere
Totti: “Inter da scudetto, ma con questa Roma… Centenario? Ecco cosa posso dirvi”
I cinquant'anni di Totti hanno ispirato due artisti che hanno deciso di celebrare il compleanno della leggenda giallorossa con due bellissimi murales. L'artista Harry Grab ha realizzato un murale che raffigura il numero 10 con la maglia dello scudetto del 2001, la patch "50" sulla manica e il vecchio stemma della Roma sottobraccio. Anche Alessandra Francesca Coppola, in arte Sagomato66, ha condiviso sui social un nuovo murale a San Callisto: "Buon compleanno Capità". Tantissimi i commenti sui social per fare i complimenti per entrambe le opere.
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