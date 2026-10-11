Tantissime proteste al 53' di Como-Roma, quando l'arbitro Fabbri ha deciso di espellere Donyell Malen per un intervento pericoloso su Kaiki. L'attaccante olandese, trattenuto da due avversari lariani, era andato a contendere il pallone con una scivolata decisa ma tutt'altro che cattiva nelle intenzioni. Proprio su questo aspetto si sono concentrate le proteste di Bobby e della panchina giallorossa verso il quarto uomo Sozza. "E' sempre fallo prima, se fischi fallo prima io non vengo espulso", le parole di Malen verso il quarto ufficiale riportate dal bordocampista di Dazn Davide Bernardi. Diversa, invece, l'opinione dell'esperto arbitrale Luca Marelli sul rosso: "Vero che sfiora il pallone con la parte interna del piede destro ma è entrato malissimo, col piede sollevato sopra la caviglia e il ginocchio teso, in velocità. Intervento veramente pericoloso e rosso corretto".