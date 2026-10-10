Manca sempre meno a Como-Roma, sfida in programma domani alle 12:30 al Sinigaglia che segnerà il ritorno del campionato in casa giallorossa dopo tre settimane di sosta. In vista del big-match, il club capitolino ha diramato una nota ufficiale con una serie di indicazioni utili per i tanti tifosi che accompagneranno la squadra di Gasperini in Lombardia: "Il settore ospiti del Sinigaglia, dedicato ai romanisti, è sold out e in loco il giorno della partita non sarà possibile acquistare altri tagliandi. I cancelli dell'impianto apriranno alle 10:30. Ecco cosa sapere per chi andrà in trasferta.

Come arrivare allo stadio

I romanisti che raggiungeranno Como in auto o in pullman possono percorrere l’autostrada del sole A1 direzione Milano, proseguendo poi verso il raccordo ovest/A9 e imboccando infine l’autostrada A/9 (autostrada dei laghi) direzione Como con uscita Como centro. I mezzi verranno parcheggiati presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 800 metri dall’uscita autostradale. Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” a bordo di autobus navetta. Parcheggio e navette sono a titolo gratuito. Per chi raggiungerà Como in treno la fermata è Stazione Como San Giovanni distante dallo stadio 400 metri circa. Chi utilizzerà le ferrovie Nord la fermata è Como Lago distante dallo stadio 700 metri circa.

Info generali

Il Club, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità locali e di pubblica sicurezza, raccomanda i propri sostenitori di mettersi in viaggio verso Como solo se provvisti di regolare titolo di accesso per la partita. L'accesso all'impianto sarà consentito esclusivamente a chi è già in possesso del biglietto".

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