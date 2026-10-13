Roma, la rifinitura prima del Real Madrid tra torelli e sorrisi. Presenti D'Amico e Galantic

Sono passati ormai due giorni abbondanti, ma Como-Roma sarà una di quelle partite che farà sicuramente ancora discutere. Non per essere stato il primo 0-0 della Serie A nonostante si sfidassero due squadre in grado sulla carta di dare spettacolo, ma per le valutazioni di alcuni episodi decisivi da parte dell'arbitro Michael Fabbri. La Lega Serie A, nel video pubblicato sul proprio canale YouTube attraverso la RefCam indossata dal direttore di gara al Sinigaglia, ha svelato alcune dichiarazioni dell'arbitro durante la partita. Un episodio chiave è il contatto Wesley-Diao nel recupero del primo tempo: l'attaccante lariano, lanciato in campo aperto, si lascia cadere dopo un minimo tocco con l'esterno giallorosso. L'arbitro fa proseguire il gioco senza remore, spiegando così la decisione: "Fa di tutto per non prenderlo, eventualmente si toccano le gambe. Salta anche". Secondo quanto affermato da Fabregas nel post-gara, quell'intervento avrebbe meritato addirittura il cartellino rosso. Nel video diffuso dalla Serie A, invece, non c'è spazio per il rosso estratto ai danni di Malen al 53' per un intervento giudicato da espulsione su Kaiki.