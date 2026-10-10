Domani è consigliabile saltare il pranzo. Non per la dieta ma per soddisfare una gigantesca curiosità. E concentrarsi sull’appuntamento delle 12.30 per assistere a Como-Roma, diventate le due principali candidate al ruolo, impegnativo, di anti-Inter. Però - scrive Franco Ordine su 'Il Giornale' - c’è un altro dato che colpisce e che va analizzato, specie alla luce del dibattito aperto dal felicissimo ritorno della Nazionale di Roberto Mancini, unito alla goleada dell’under 21 di Silvio Baldini. A leggere le probabili formazioni, tra Como e Roma, c’è un solo italiano tra i 22 di partenza, l’azzurro Mancini tra l’altro. E, a dar retta alle statistiche, non è proprio un record assoluto perché accadde in un lontano Inter-Udinese che di stranieri, al “pronti via”, fossero schierati 22. È vero: Fabregas e qualche esponente della propaganda comasca ripetono e segnalano il gran numero di italiani tesserati per le formazioni giovanili, tanto da aver contribuito in modo consistente al raduno delle diverse under. Ma gli effetti si vedranno nella migliore delle ipotesi tra qualche anno. Il dato statistico confortante è un altro invece: e cioè sia Como che Roma sono le due squadre che godono dell’età media più bassa di tutto il campionato (24,5 i lombardi, 25,8 i giallorossi).