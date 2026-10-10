Torna la Serie A dopo tre settimane di sosta per le nazionali. Domani la Roma sarà di scena a Como e a differenze delle ultime uscite Gasperini ha perso qualche pezzo. Out Svilar, Cristante e Koulierakis. Il portiere tornerà dopo la pausa di novembre, mentre Bryan punta il Genoa. Nulla di grave per il centrale greco che potrebbe già esserci mercoledì contro il Real Madrid in Champions. Torna tra i convocati Vasquez.

Como-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala