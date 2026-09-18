La Roma è attesa da una serie di esami importanti nelle prossime settimane, chiudendo prima della sosta contro l'Inter e riaprendo con Como e Real Madrid. Domenica 11 ottobre alle 12.30 è in programma lo scontro diretto con la squadra di Fabregas, con le autorità che hanno disposto le consuete restrizioni. Come annunciato dal club lariano in una nota ufficiale il settore ospiti sarà aperto solamente ai possessori della fidelity card della Roma (fase di vendita dal 2 ottobre alle 12 fino al 10 ottobre alle 10), mentre sarà vietata la vendita nei settori di casa ai residenti nella Regione Lazio.