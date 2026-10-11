Al Sinigaglia big match attesissimo tra Como e Roma, fondamentale per la classifica ma soprattutto per il cammino e l'ambizione delle due squadre. Prima del fischio d'inizio della sfida le parole del ds dei lariani Carlalberto Ludi a 'Dazn':

Giocare contro la Roma è complicato: l'idea di giocare con tre centrocampisti è funzionale a gestire il ritmo? "Il nostro gioco è quello, avere qualità e tenere il possesso cercando di dominare il gioco e mandare gli altri fuori giri. L'inserimento di Caqueret va in questa direzione, anche se anche Baturina lo fa molto bene. Per noi questa è una partita molto significativa contro una squadra molto forte, speriamo di affrontarla col nostro spirito, coraggio e identità".

Che orgoglio è stato portare 15-16 giocatori in Nazionale? E che cosa è successo sul caso Kean? "Il rapporto con le Nazionali è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento quando un giocatore torna con un piccolo infortunio e deve stare fuori qualche giorno. Siamo orgogliosi di aver portato 15-16 giocatori nelle rispettive Nazionali. Non si tratta di allineamento o conflitto, siamo orgogliosi di aver portato due giocatori nell'Italia ma ovviamente ci dispiace non avere Kean a disposizione oggi. Andiamo avanti con totale allineamento e costruttività con la Federazione".

Cosa dobbiamo aspettarci da Como-Roma, tatticamente parlando? "Mi aspetto una partita estremamente identitaria, una fotografia bellissima di questa Serie A. Due progetti diversi ma profondi nella metodologia, interessanti dal punto di vista calcistico. Mi aspetto una squadra coraggiosa, che voglia imporre ritmo e gioco. Speriamo di far contenti questi tifosi e questa bellissima cornice".