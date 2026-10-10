Al suo posto è pronto Douvikas a guidare l'attacco

Redazione
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Friedkin-Everton: storia già finita. Cosa cambia per la Roma

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Tegola per Cesc Fabregas che perde Moise Kean per infortunio. L'attaccante salterà la sfida contro la Roma di domani per un problema alla tibia, al suo posto è pronto Douvikas a guidare l'attacco. Il giocatore della Nazionale si è fatto male nella partita di Nations League contro la Francia e non era stato convocato per la gara contro la Turchia a Bologna. Problemi anche per Gasperini che dovrà rinunciare a Svilar, Cristante e Koulierakis.

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