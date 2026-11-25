Tutti pazzi per Balerdi: Boniek e Cobolli ringraziano Balzaretti, la reazione è tutta da ridere

Flavio Cobolli è pronto a rappresentare l'Italia in Coppa Davis, con il debutto azzurro in programma questo pomeriggio alle 16. Ieri sera, però, il tennista romanista ha deciso di caricarsi con un ricordo tanto bello quanto nostalgico. Su Instagram, infatti, Cobolli ha pubblicato un video con una serie di gol di Edoardo Bove in maglia giallorossa. A partire da quello che ha deciso la semifinale d'andata dell'Europa League 2023-24 contro il Bayer Leverkusen. "Oggi voglio andare a letto così. Ti voglio vedere così, con questo sorriso. Sempre dalla stessa parte, Daje", il messaggio del tennista all'ex centrocampista della Roma attualmente al Watford. E sabato Flavio era nel settore ospiti del Tardini per sostenere la Roma nella grande vittoria in casa del Parma.