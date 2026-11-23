Flavio Cobolli diffonde la fede romanista. Lo ha sempre fatto sui social, o con i gesti concreti, tra stadio, maglie e vessilli portati in giro per il mondo anche sui campi da tennis. Sabato dopo Torino è volato subito a Parma per assistere al match del 'Tardini' sugli spalti, tirandosi su il morale dopo le Finals sfortunate. Ora il tennista romano rappresenterà l'Italia in Coppa Davis, presentata in queste ore a Bologna. In una foto scattata con una piccola fan, con Lorenzo Musetti ad assistere divertito alla scena, Cobolli ha provato a 'convertire' la tifosa che indossava la maglia rossoblù della squadra della sua città. "Quella maglia non mi fa proprio impazzire", scherza Flavio. "Ma la Roma non ti piace neanche un po'?", incalza la bimba che sorride ma poi dà risposta negativa. E allora il numero 7 al mondo deve prenderne atto, aprendo le braccia in segno di rassegnazione.