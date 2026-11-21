Tre sconfitte su tre per Flavio Cobolli che ha salutato in anticipo le ATP Finals di Torino. Il tennista ha perso con Tiafoe, Medvedev e Alcaraz. Nella giornata di oggi ha lasciato la città piemontese ma non farà ritorno nella Capitale. Prima tappa a Parma per seguire la Roma. Cobolli è stato fotografato fuori l'hotel insieme al padre. Per entrambi felpa della Roma e sciarpa. Oggi al Tardini i giallorossi scenderanno in campo alle ore 18. E in tribuna ci sarà un tifoso speciale.