L'Inter tornerà in campo dopo la pausa contro il Parma. I nerazzurri sono reduci dal big match terminato 2-2 contro la Roma e Christian Chivu, rispondendo all'ennesima domanda sullo scudetto e sulla possibile "anti-Inter" ha voluto precisare: "Perché non pariamo di anti-Roma, anti-Como, Juve, Milan... noi siamo consapevoli di voler portare a buon fine i nostri obiettivi ma non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi che dobbiamo andare a prendere la medaglia". Poi la precisazione da cuore giallorosso: alla domanda di un giornalista, che tra le grandi squadre con cui ha giocato da calciatore ha menzionato solamente Inter e Ajax, Chivu ha subito aggiunto "Anche la Roma...".