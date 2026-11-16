Christian Chivu, a margine della consegna della Panchina d'Oro vinta per la stagione 2025/26, ha parlato dello Scudetto rispondendo a chi definisce la sua Inter come la grande favorita: "A me certe etichette non piacciono, perché è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, attraverso il lavoro, i risultati e la consistenza che ha avuto sia in campionato che in Europa, poi ovvio con alti e bassi". Il tecnico nerazzurro ha poi concluso parlando del paragone con Mourinho: "Essere paragonato a Mourinho è troppo per me, mi mettete troppo in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato, questo è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice, un allenatore molto più felice di quanto lo sia in questo momento".