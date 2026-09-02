Una novità importante per i giocatori che quest'anno faranno il loro debutto nella massima competizione europea durante la fase campionato. La UEFA ha annunciato una nuova "debut patch" sulla maglia per celebrare l’esordio in Champions League. L’iniziativa è stata sviluppata da UC3, la società che si occupa della gestione commerciale delle competizioni europee in collaborazione con Topps. Verrà utilizzata una sola volta nella carriera di ogni calciatore.