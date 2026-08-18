Nahuel Molina torna a La Villetta. L'argentino un anno e mezzo aveva trascorso dei giorni di vacanza nella Capitale e ne aveva approfittato per andare a cena nello storico ristorante di cucina romana. Ieri altra visita: "L'oste e La Villetta dal 1940 all’ Aventino portano bene. Un grande onore averti a cena Nahuel Molina. Benvenuto a ROMA", ha scritto su Instagram il proprietario del ristorante. L'argentino è pronto per la sua nuova avventura e lunedì partirà titolare contro la Fiorentina. È arrivato da una settimana ma è già il nuovo padrone della fascia destra e l'ambientamento in città procede benissimo.